Against The Current v Praze

Newyorské pop-rockové trio Against The Current oznámilo své čtvrté světové turné Nightmares & Daydreams, které zavítá 20. listopadu i do pražského Lucerna Music Baru. Vstupenky v prodeji od pátku 27. listopadu 10:00.

Trio s obrovským počtem věrných fanoušků – Chrissy Costanza (zpěv), Dan Gow (kytara) a Will Ferri (bicí) – loni vydalo sérii skladeb Wildfire (ve spojení s Riot Games‘ League of Legends) Teenagers (s The Summer Set) a první zcela nezávislý release od roku 2015 – singl Blindfolded.

O Blindfolded Chrissy řekla: „Poprvé od doby, kdy jsme byli teenageři, se ATC konečně vrací do našich rukou. Blindfolded je příběh o snech, které se zvrtnou v noční můry, kde nevědomost je blaženě opojná. Tato nová kapitola je zcela skutečná a zcela naše.“

S více než 800 miliony streamů a více než čtyřmi miliony posluchačů měsíčně, významnými spolupracemi a nespočtem nabitých koncertů nastal čas nové éry Against The Current.

Doors 20:00 Start 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE