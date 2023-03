Mike on Fashion v Praze

Mike on Fashion je kapela, která vznikla v Praze v roce 2012 na základech hard rocku a heavy metalu, nyní se po pár vystoupeních vrací přímo do Lucerna Music Baru. Zazní originály i kapely velký vzor Guns N‘ Roses. Během večera se můžete těšit i na Geobeat Crew – bigbeatovou formaci, která uvede písně od ranných The Beatles (1962-1965) v osobitém podání.

Doors 18:00 Start 19:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE