Russ Millions v Praze

Britský rapper Russ Millions se vydává na evropskou tour se svým chystaným mixtapem ONE OF A KIND, při které zavítá i do pražského Lucerna Music Baru, kde vystoupí 10. dubna 2023.

Poté, co v létě 2016 napsal své první verše, prorazil Russ Millions do světa rapu sérií drsných drillových hitů. Na počátku jeho kariéry byl virální úspěch písně Gun Lean z roku 2018, která se jako první britská drillová skladba dostala do první desítky britského singlového žebříčku, a ještě většího úspěchu dosáhl s dalším hitem Keisha & Becky, který ovládl největší hitparády.

Doors 20:00 Start 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE