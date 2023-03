King of the Beats v Praze

V České republice se poprvé představí King of the Beats! Duchovními otci tohoto nového projektu jsou těžké váhy breakbeatu a bass music Krafty Kuts, Aston z Freestylers a Lee z Plump DJs. Po letech djingu, produkování a společného přátelství se rozhodli spojit své síly pod hlavičkou King of the Beats.

V úterý 28. března nás v Lucerna Music Baru čeká tahle trojka bok po boku ve společném nadupaném setu a vezme nás na hudební výpravu plnou breaků, funku, hiphopu a ravu. Na kruhovém pódiu Lucerna Music Baru si navíc před nimi střihne svůj sólo set britský DJ a producent A.Skillz.

Doors 19:30 Start 20:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE