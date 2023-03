Delinquent Habits v Praze

Po delší odmlce vám s radostí oznamujeme, že legendární Delinquent Habits opět vystoupí v České republice! V Lucerna Music Bar se objeví pod režií Funk the Juice. Máte se, stejně jako my, na co těšit. Střecha klubu bude v plamenech, na to se můžete spolehnout.

Doors 20:00 Start 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE