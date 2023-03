Colours of Ostrava presents: Faada Freddy

Na pódiu nosí typickou buřinku, s hlasem umí neuvěřitelná kouzla, zpívá, rapuje, beatboxuje, hraje na tělo, tančí a především zapojuje do svého koncertu i diváky, kteří mu vytvoří ten nejlepší sbor. To je senegalský zpěvák Faada Freddy, který v roce 2017 uhranul návštěvníky Colours of Ostrava. Příští rok tento strhující a neodolatelný showman předvede své umění také v Praze – 8. března 2023 v prostoru Rock Café, kam přiveze i připravovanou novou desku.

