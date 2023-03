KineDok: LIDI

Vstupenky: https://connect.boomevents.org/cs/event/premiera-lidi



„Šak si moja.“ Nebinární režisér*ka Kateř Tureček probírá, objevuje a objasňuje trans* identitu ve stylizované dokumentární mozaice. Kombinace profesionálního natáčení, záznamů z mobilu a 3D animace vytváří napětí a souběžnost mezi tradicí, historií, trans* aktivismem a intimním životem. Protože žádný člověk ani kmen nežije odděleně. Nahlížíme tak do rodinné kuchyně při smažení řízků, okázalých příprav na Jízdu králů, sundávání stahovací pásky v koupelně, setkání pravěkého kmene či do fantazie o prezidentce, kterou rozlítila nedostatečná právní ochrana trans* osob. Poznáváme, že euforie pramení z pochopení. V rámci podpory marginalizovaných skupin byl film vytvořen štábem složeným výhradně z trans* lidí a žen. Upřímný vhled do života trans* lidí v Česku prostřednictvím intuitivního identitárního filmu. (FAMU)