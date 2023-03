Emil Viklický & Scott Robinson

Jazzový koncert, který je součástí koncertní série Jazz meets World ( P&J MUSIC) a Hudba na Vyšehradě.

Představovat Emila Viklického (*23. 11. 1948) by bylo jako nosit sovy do Athén, vždyť patří mezi nejvýznamnější osobnosti domácího jazzu, soudobé hudby a v minulosti i fusion. Připomeňme tedy jen poslední aktivity mezinárodně respektovaného, neúnavně tvůrčího hudebníka a skladatele. Namátkou pokračující kompoziční práci pro Wyntona Marsalise, která momentálně kulminuje melodramem Disturbing The Peace, objednaným pro koncertní řadu Jazz At Lincoln Center. Autorství filmové hudby. Případně výtečnou nahrávku Between Us (2020) s basklarinetistou Pavlem Hrubým a v Austrálii natočenou koncertní desku Wangaratta (2021) s Miroslavem Bukovským a Johnem Mackeyem.



Scott Robinson (*27. 4. 1959) je americký jazzový multiinstrumentalista. Robinson je známý především díky své hře na různé saxofony, ale hrál také na klarinet, altový klarinet, flétnu, trubku, sarrusofon a další málo známe nástroje. Scott Robinson, syn učitele klavíru a knižního redaktora časopisu National Geographic, absolvoval v roce 1981 Berklee College of Music. Následující rok nastoupil na tuto vysokou školu a stal se jejím nejmladším vyúčujícím. Robinson nahrával s hudebníky jako jsou Frankem Wess, Roscoe Mitchell, Ruby Braff, Joe Lovano, Ron Carter, Paquito D’Rivera, David Bowie, Marie Schneider, Rufus Reid, Buck Clayton a mnoho dalších.

Koncert jen k sezení - nečíslovaná místa.