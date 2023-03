Jan Kovářík: Taxonomia

Výstavy, které v galerii Kvalitář otevírají rok 2023, se zaměřují na objektovou tvorbu.

Tou první je sólová expozice sochaře Jana Kováříka, jenž je velmi výraznou a silnou osobností české sochařské scény. Jeho organické pojetí objektů vychází z hluboké snahy o porozumění trojdimenzionálního tvaru jako takového. Své realizace soustředí do dvou oblastí, a to na volně stojící plastiku a závěsný nástěnný reliéf. Podstatnou částí jeho práce je umísťování soch do veřejného prostoru.

