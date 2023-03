Vladimír Suchánek | Krásná neznámá - výstava k nedožitým devadesátinám autora

Vladimír Suchánek (12. 2. 1933 – 25. 1. 2021) byl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců druhé poloviny 20. a počátku 21. století, který svými barevnými litografiemi dosáhl uznání po celém světě. Výjimečný člověk mnoha talentů a schopností, akademický malíř, grafik a ilustrátor se do povědomí nejširšího publika dostal také jako tvůrce poštovních známek, či mistr grafického exlibris. Výstava nazvaná Vladimír Suchánek - Krásná neznámá, stejně jako nedávno uvedený dokumentární film, prezentuje stěžejní část jeho tvorby. Barevné litografie z let 1983 až 2019 přenášejí diváka do světa fantazie a iluze, světa ovládaného zvláštní nostalgií, ve kterém si umělec pohrává s metaforou a symbolem. Typickým námětem jeho obrazů je ženská figura, chápaná jako symbol bytosti zranitelné a křehké, současně však i silné a plné emocí. Tyto elegantní a tajuplné postavy se zpravidla pohybují kdesi na hraně snu a skutečnosti. Pocit vytržení z prostoru a času podtrhují záměrně použité atributy - masky, vějíře, škrabošky nebo ulity, stáčející se do nekonečných fantastických spirál.

Kromě barevných litografií je zde poprvé vystaveno i devět neznámých akrylových obrazů z 90. let minulého století. Vladimír Suchánek byl především grafik, grafiku ale nikdy nechápal jako to, co se dnes v době počítačů za grafiku považuje. Pro něj to bylo staré řemeslo, které pomocí různých technik sloužilo k zpřístupnění uměleckých děl širšímu publiku. Základem bylo umět kreslit a zvládnout techniku. Jeho doménou byla barevná litografie. Náročný tisk z těžké kamenné desky, který Suchánek obohatil o nové a dosud nevídané výrazové možnosti mu přinesl neoficiální titul „kníže české litografie“.

Jen pro zajímavost - všechny slavné Muchovy plakáty vznikly stejnou technikou. Vladimír Suchánek byl členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salcburku, tvůrce exlibris a poštovních známek, čestný člen Spolku sběratelů a přátel exlibris, člen Palety Vlasti, čestný občan Nového Města na Metují, čestný občan Mariánských Lázní. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile za zásluhy v oblasti umění. Za svůj život uspořádal 174 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Za svou grafickou tvorbu získal celkem 29 významných cen. "Říká se, že litografický kámen má duši, proto se mu celý život učím porozumět. Když se v kresbě na jeho ozrněné ploše setká sen s obrazem vnějšího světa, pak se s vášní a zároveň s pokorou vydávám na cestu, na jejímž konci se zrodí nový grafický list." Vladimír Suchánek VÝSTAVA K NEDOŽITÝM DEVADESÁTINÁM AUTORA VLADIMÍR SUCHÁNEK | KRÁSNÁ NEZNÁMÁ GALERIE 1, ŠTĚPÁNSKÁ 47, PRAHA 1 1. – 25. března 2023 Otevřeno úterý až pátek 10 – 12 / 13 – 18, sobota 10 – 14 Vstup volný Vernisáž v úterý 28. února 2023 v 18 hodin Výstava se koná pod záštitou Mgr. Terezie Radoměřské, starostky Městské části Praha 1