Praha zítra? Výtoňský most

Železniční most pod Vyšehradem je jedním z 18 pražských mostů přes řeku Vltavu. Přes 120 let spojuje břehy Podolí a Smíchova, v současné době však rozděluje společnost. Most je nyní nejslabším místem trati, bude muset obsloužit současnou i budoucí poptávku po železniční dopravě. To může být zajištěno jen kombinací navýšení provozní rychlosti vlaků a přidáním třetí koleje.

Na konci roku 2022 tak připravila Správa Železnic soutěžní dialog. Přijďte se podívat na prezentaci vítězného návrhu a zapojit se do další diskuze nad budoucností mostu i nové železniční zastávky Praha-Výtoň.

