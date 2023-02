Urban Talks: Sergison Bates

Založili studio a navrhli hospodu, za kterou získali ocenění Best Pub of the Year Award 1999. To architektům Stephenovi Batesovi a Jonathanovi Sergisonovi ukázalo směr, v němž se zaměřili na veřejné budovy. Nyní je součástí jejich studia nazvaného Sergison Bates 35členný tým, který pracuje na velkých městských projektech po celé Evropě. Patří mezi ně například přeměna bývalé automobilky Citroën v srdci Bruselu na Muzeum moderního a současného umění.

