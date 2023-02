Plzeňské DJ duo Tony Rocky Horror Vinyl Show se vrací! Tony Magor Vrtačka a George Horror rádi berou posluchačstvo na divoké výlety do krajin hudby, počínaje starým blues a rock’n’rollem, přes roztančený soul, špinavou garáž nebo hravou psychedelii až po hardcore punk, synťáky, new wave a vděčné mejdanové songy. To si nenechejte ujít.

