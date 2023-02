Řekni, kde ty kytky jsou

Hudba je emoce, nálada i atmosféra. S hudbou se dá cestovat časem i napříč kontinenty. V hudbě je názor, revolta, vášeň, soucit i podpora. Přelomové události vždy inspirovaly skladatele k tvorbě děl se silným příběhem nebo poselstvím. Nejsme lhostejní k událostem, které se více než rok odehrávají jen kousek od nás. Pro nás jako muzikanty je přirozené svůj postoj vyjádřit právě hudbou. Srdečně Vás zveme na náš koncert.

Koncert a tak trochu manifest. Karl Jenkins | The Armed Man: A Mass for Peace (výběr) Lisa Milena Simikić | Svjati Bože Kim André Arnesen | Even When He Is Silent Benjamin Britten | Advance Democracy Cantio | Zhlédniž na nás zmilelý pane ukrajinská Plyve kača Výběr ze mše The Armed Man od Karla Jenkinse zazní za doprovodu klavíru a perkusí v experimentálním provedení.