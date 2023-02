Králová - křest alba SNY! Host: Venika Hartlyn

Zpěvačka a textařka Zuzana Králová se po působení v duu Kráľová & Kompas, se kterým má na kontě album „Po horách, jazerách“, nebo tanečněji pojatém projektu Šaniel & Sue, rozhodla vydat novým směrem, a to v podobě vlastní kapely KRÁĽOVÁ.

Kapela, ve které kromě Zuzany působí i zpěvačka Lucia Bakaiová, kytarista Zbyšek Říha, klávesista Jakub Školný, baskytarista Lukáš Mazár a bubenice Paula Minichová, se již brzy představí s debutovým albem SNY, které vzniká ve spolupráci se skladatelem a producentem Davidem Hlaváčem a s Lukášem Čuntou z kapely Čechomor.

Žánrové zařazení alba, které kapela sama označuje jako „pop fusion“, se nedá konkrétně definovat – od pomalejších, poeticky pojatých písní, přes progresivní syntezátory až k momentům, které by se klidně daly označit za poctu osmdesátkovému discu. Tři skladby, vydané jako singly – Vem mě domů, Do brezy a titulní Sny – poslouží jako nápověda, co si pod těmito slovy může posluchač představit.

Na koncertě se jako předskokan představí kapela Venika Hartlyn.