Konkurz pro děti ve věku od 6 do 18 let.Tanec,zpěv, pro připravovanou obnov pohádkového muzikálu který již měl v roce 2000 premieru.Účinkovalo 60 dětí ve věku uvedeného zde. To jes nejmladšímu bylo v té době 5 let. Jmenovala se Michaela.Byla nejmladším členem tehdejší taneční skupiny Flaber.