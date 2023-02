Seminář - Posilujeme pozitivní návyky

Jak sebe i děti motivovat ke změně, co pro to můžeme udělat a jak a jaké jsou fáze nácviku návyku. Kdy je ta správná chvíle. Jak lze odstraňovat zlozvyky a utvářet pozitivní návyky jak u sebe, tak u dětí, a jak pozitivní návyky šetří čas. Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí, aby jejich dítě vzorně usínalo, stolovalo a zvládalo samostatně hygienické návyky. Obsah kurzu: Analýza – co děláme dobře a co špatně, co chci změnit a proč Zlozvyky a vytváření pozitivních návyků – nácviky Návyky u dětí Přednáší Mgr. Alena Klucová - odborná lektorka

Vstupné 100 Kč Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo rezervovat https://kazimirka-letnice.auksys.cz/master/jednorazove.php?showlist=2&kategorie=4