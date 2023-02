Joe Karafiát & Underground Blues Session

Joe Karafiát je český zpěvák, sólový interpret, kytarista the Plastic People of the Universe. Je autorem textů svých písní, které jsou inspirovány poezií J.H. Krchovského, Pavla Šruta či Egona Bondyho. Ve svém sólo vystoupení Joe Karafiát exceluje ve hře na elektrickou kytaru v kombinaci se zpěvem a svým posluchačům přináší jedinečný hudební zážitek.

Ve spolupráci s ostatními hudebníky Janem Martínkem (matadorem bluesové a rockové školy), kytaristou Petrem Roškaňukem vystoupí v rámci skupiny Underground Blues Session a společně zahrají bluesově rockovou muziku, ve které se kloubí jejich lehkost, radost a hudební tvořivost. Dalšími hosty, na které se můžete těšit, jsou saxofonista Kamil Janský (ze skupiny Laura a její tygři), bubeník Milan Panocha a baskytarista Wenca Březina.