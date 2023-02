Wax Tailor v Praze

Wax Tailor vydá 10. února nové album „Fishing For Accidents

Ústřední myšlenkou tohoto alba je zachycení náhod, které jsou součástí každého tvůrčího procesu a jejich správné využití pro svůj umělecký záměr. Proto název „Fishing for accidents“ /Lov náhod. V tomto novém opusu Wax Tailor opět prozkoumává se svým samplerem svět vinylů a kinematografických odkazů. Po loňské temnější desce „The Shadow Of Their Suns“, ale ukazuje Wax Tailor svou jasnější a barevnější stránku své duše. Stejně jako v minulosti se i tentokrát obklopil elitními hosty ze světa hip hopu (Mick Jenkins, Mr. Lif, Kuf Knotz, Lojii, Napoleon Da Legend, Ill Conscious, Voice Monet, David Bars, Mattic), ale i indie rockové scény (Jennifer Charles, či Victoria Bigelow). O booklet se postarala Hanako Saïto (Kill Bill-Tarantino) Jedním okem upřeným do minulosti a druhým za obzor, Wax Tailor destiluje své umění zvukového anachronismu. Unikátní styl s prvky nostalgie z něj ostatně udělal jednoho z vůdců mezinárodní elektro hip hopové scény.

