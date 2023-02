Thylacine v Praze

Francouzský hudebník Thylacine pozve posluchače v Paláci Akropolis na své zvukové výpravy

Své skladby natáčí na cestách a míchá v nich vlivy trip hopu, minimalismu a jazzu. Francouzský producent Thylacine dorazí 19. května do Paláce Akropolis jako host Music Infinity. Představí zde své nejnovější album 9 Pieces, které ho zavedlo na sever Norska, do Istanbulu nebo do Versaille.

