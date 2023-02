Pipi Dlouhá Punčocha

Neposedná, bláznivá a plná nápadů - kdo by neznal Pipi? V našem představení nejen dovádí se svými kamarády Tomíkem a Anikou, ale také podnikne velkolepý let balónem, aby pomohla svému tatínkovi, který zrovna pobývá v Praze. S touto pohádkou děti zažijí spoustu zábavy, písniček a divadelních kejklí.



Délka představení 50 minut. Vhodné pro děti od 3 let.

Obsazení:

Katarína Fiala a Luboš Pavel