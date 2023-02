Britský zpěvák, skladatel a hudebník, který se proslavil poté, co nazpíval vokály na singlu dua Gordon City „Unmissable“, který se stal hitem a v Británii se dostal do Top 20. Zak je talentovaný na mnoha frontách a do své hudby, originálně kombinující R&B a pop, vkládá emocionálně inteligentní poselství, která v posluchačích rezonují. Už jako 14letý své písně nahrával na YouTube, což nakonec vedlo k tomu, že v roce 2014 podepsal nahrávací smlouvu a setkal se s vlivným hudebním producentem Jokerem.

Zak a Joker vydali v roce 2015 čtyřskladbové EP, krátce následované Zakovým sólovým projektem „One Hand On The Future“, na kterém spolupracoval s Tomem Mischem („Beautiful Escape“) a s Kaytranadou („Say Sumthin“). Spolupráce s těmito osobnostmi Zaka povzbudila jako skladatele a dokonale ho připravila na vydání debutového alba. Vyšlo v roce 2017 a jmenovalo se „Only When We're Naked“. Poprvé nasměroval svou kreativitu do popových sfér a psal hity pro umělce jako Kygo, Avicii, R3hab & Zayn a Paloma Faith & John Legend.

VÍCE INFORMACÍ ZDE