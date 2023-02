Pulz: Lazer Viking + Never Sol + další

Trauma pop do Paláce Akropolis přinesou hudebníci Lazer Viking a Bob Bleedy. V rámci série Pulz je doplní zpěvačka Never Sol a dvojice Body of Pain.

Lazer Viking

„Prague's infamous rock'n'roll enfant terrible turned synth-pop overlord,“ píše sám o sobě Jakub Kaifosz. Jako Lazer Viking loni vydal nové album Tunnel Vision, za které získal například nominaci na hudební cenu Apollo. Témata obsesí, izolací i zlomených srdcí hudebník zabalil do zvuku syntezátorů, do nichž se zamiloval po koncertě Belgičanek Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. Skladby jako Yr Body a Gibber Gabber nyní představí ve Velkém sále Paláce Akropolis.

