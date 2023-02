The Lemon Lovers v Praze

Slastné indiefolkové melodie s jemnou příměsí blues a psychedelie. Portugalská dvojice The Lemon Lovers píše písničky, které možná zní trochu staromilsky, ale k posluchačům promlouvají dnešním jazykem melancholie. Kytarista Joao Pedro Silva a bubeník Victor Butuc začali spolu hrát před deseti lety ve sklepní zkušebně v Portu a dnes za sebou mají tři úspěšné dlouhohrající desky a několik evropských turné. Debutové album Loud, Sexy & Rude z roku 2015 těžilo ze syrové rock´n´rollové energie a hutných bluesových riffů, ostatně o zvuk desky se postaral Brian Lucey, spolupracovník The Black Keys nebo Arctic Monkeys.

Na další desce Watching The Dancers se už objevuje melancholičtější tvář The Lemon Lovers a zatím poslední nahrávka Pretend That I Care z roku 2021 už naplno míří do žánru rozjímavého indie folku, v němž jsou slyšet také housle nebo violoncello. Na koncerty nicméně The Lemon Lovers vyráží jako šestičlenná kapela, aby ukázali obě své polohy – tu rock´n´rollovou i indiefolkovou. Do Prahy přijedou první březnový den díky sérii Beans.

