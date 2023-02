Peter Bence v Praze

JEDNATŘICETILETÝ ŠPIČKOVÝ KLAVÍRISTA PETER BENCE OSTRÝM A STRHUJÍCÍM STYLEM HRY ZBOURAL BARIÉRY MEZI KLASIKOU A POPEM. ZA JEHO PODÁNÍ KLASICKÉ HUDBY SE PETEROVI DOSTÁVÁ UZNÁNÍ OD MLADÝCH I STARŠÍCH PŘÍZNIVCŮ MUZIKY NA KONCERTECH PO CELÉM SVĚTĚ. JE DOKONCE UŽ I HVĚZDOU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH S VÍCE NEŽ MILIARDOU ZHLÉDNUTÍ.

PETER SE VRACÍ DO PRAHY SE SVÝM PŘESTAVENÍM THE AWESOME PIANO. ČEKÁ VÁS KLAVÍRNÍ PODÁNÍ SKLADEB OD MICHAELA JACKSONA, QUEEN NEBO SIA. VELKÝM ÚSPĚCHEM NA STREAMOVACÍCH SLUŽBÁCH JE NĚKOLIK MILIONŮ ZHLÉDNUTÍ JEHO VERZE BEAT IT OD MICHAELA JACKSONA. V POSLEDNÍCH LETECH VYSTUPOVAL VE 40 ZEMÍCH NA PĚTI KONTINENTECH.

VÍCE INFORMACÍ ZDE