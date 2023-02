Tvořte ze skla - workshop sklářky Jitky Havlíčkové v OC Šestka

Originální šperk nebo figurka ze skla podle vašich představ? Navštivte jedinečný workshop, kde si budete moci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je pracovat s rozžhaveným sklem. Akce se koná v sobotu 25. února od 10:00-17:00 v dílně sklářky Jitky Havlíčkové v Obchodním centru Šestka v Ruzyni. Miniaturky ze skla mají své jedinečné kouzlo. Možná vás ani nenapadlo, že byste si je někdy sami mohli zkusit vytvořit. Jednu z mála příležitostí budete mít v sobotu 25. února od 10:00 do 17:00 v ruzyňském OC Šestka, v 1. patře mezi obchody Humanic a New Yorker, přímo nad SKY GALLERY ŠESTKA. „Ze skla můžete vyrobit, cokoli vás napadne. Věnuji se mu více než 20 let a ráda vám předám své zkušenosti. Na workshopu si ukážeme, jak se sklo chová, když je rozžhavené. Uvidíte, kdy to teče, až to uteče, a kdy se tomu nechce, jak se zdobí skleněnou nití, jak na povrchu korálku vytvořit skleněný pupík a také jak se dělají skleněná očička,“ těší se na akci samotná sklářka, Jitka Havlíčková, která studovala výrobu skleněných figurek na sklářské škole v Železném Brodě a dále absolvovala na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2001. „Pokud budete zkoušet vyrábět ze skla poprvé, nebuďte na sebe moc přísní. Bohatě stačí začít třeba korálkem. Váš nápad se dá zrealizovat během 30 minut i s instruktáží. Poté si ještě můžete zkusit vyrobit nějakou pěknou, ale jednoduchou postavičku.“ Na místě budou k výběru také návleky na korálky, proto si budete moci odnést svůj originální výtvor. Můžete jím někoho obdarovat, nebo ho hrdě sami nosit.

A pokud si chcete rozšířit sbírku o další výtvory, součástí workshopu je i možnost zakoupit si výrobky z dílky Jitky Havlíčkové - závěsné mechové planety s čumily, mechária s miniaturními obyvateli, skleněné náušnice a korálky dle vlastního výběru. Všichni jste srdečně zváni. Můžete se jenom zastavit, podívat, zakoupit vystavené originály, a poslechnout si povídání Jitky Havlíčkové. Kdo bude chtít se sklem pracovat a něco si vyrobit, doporučujeme udělat si rezervaci na konkrétní čas. Díky tomu budete mít jistotu, že se na vás dostane.

Cena workshopu je 220 Kč – příspěvek za použitý materiál. Platí se hotově na místě. Své místo u kahanu si kvůli velkému zájmu raději rezervujte na přesnou hodinu zde, abyste nemuseli zbytečně čekat: havlickova.jitka@gmail.com