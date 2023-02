Skillet v Praze

LEGENDÁRNÍ KAPELA YES DORAZÍ DO PRAHY V RÁMCI PROJEKTU RÁDIO BEAT LIVE V KVĚTNU DO PRAHY!

YES VÁM PŘIVÁŽÍ PRAGOKONCERT A RÁDIO BEAT!

YES – 18.5.2023, PRAHA, FÓRUM KARLÍN

LEGENDÁRNÍ ROCKEŘI YES KONEČNĚ DORAZÍ V RÁMCI SVÉHO DLOUHO PLÁNOVANÉHO TURNÉ „RELAYER – THE ALBUM SERIES TOUR“ DO PRAHY, FÓRA KARLÍN, 18. KVĚTNA 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

VÍCE INFORMACÍ ZDE