Ceny Czech Grand Design 2022

Výstava finalistů Cen Czech Grand Design 2022 v Galerii České spořitelny nabídne unikátní pohled na práci nejúspěšnějších českých autorů, kteří obdrželi nominaci na prestižní ocenění Czech Grand Design. Produktový design, móda, šperk, grafický design, fotografie, ilustrace, výrobce a objev roku. Etablovaná jména, čerstvé nápady i překvapivé novinky. Ceny Czech Grand Design již po 17. ocení to nejlepší, co se ve výše zmíněných kategoriích událo za uplynulý rok. Vítěze vybírá Akademie designu ČR v tříkolovém hlasování. Pro rok 2022 přijalo členství 59 významných osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu. Nejlepší projekty se volí v hlasování s účastí porot v odborných kategoriích. Absolutním vítězem je pak Grand designér roku, zvolený napříč všemi kategoriemi. Cílem Cen Czech Grand Design je upozornit širokou veřejnost na mimořádné činy v oblasti designu, ocenit a medializovat práci konkrétních tvůrců a pomoci tak lepší orientaci na poli českého designu. Projekty byly nominovány na základě hodnocení co nejširšího spektra odborníků a bez nutnosti placené přihlášky.

Slavnostní vyhlášení vítězů Cen Czech Grand Design 2022 proběhne formou kreativně pojatého gala večera v Centru architektury a městského plánování: CAMP 21. března 2023. Záznam z předávání cen odvysílá ČT art 27. března 2023, následně bude volně ke shlédnutí na iVysílání.

