Anson Seabra v Praze

Po úspěšném evropském turné s Deanem Lewisem se Anson Seabra vrací do Prahy. Minule hrál před vyprodaným Roxy, tentokrát se americký zpěvák a skladatel fanouškům představí v intimní atmosféře klubu Chapeau Rouge. Už 30. dubna tak v hlavním městě znovu zazní křehké hity s desítkami milionů streamů jako Welcome to Wonderland nebo Broken.

Pochází z Kansasu, hudební kariéra ho ale zavedla do Los Angeles. V roce 2018 Anson Seabra zabodoval dojemnou skladbou Walked Through Hell, kterou představil i v proslulé talk show Ellen DeGeneres. Raketový úspěch skladby překvapil i samotného autora, který se rozhodl odejít z práce a věnovat naplno hudební kariéře.

VÍCE INFORMACÍ ZDE