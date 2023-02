Foals v Praze

Jejich přesně odvážený indie rock s prvky math rocku a atmosférického postrocku nám dělá radost už víc než patnáct let. Britští Foals se za tu dobu proměnili z nezávislého klenotu na jednu z předních formací ostrovní scény. Vydali celkem sedm alb, z toho šest se jich probojovalo do britské top trojky, z Brit Awards si hned dvakrát odnesli cenu pro nejlepší kapelu. Aktuální nahrávku Life Is Yours (2022) představili svým fanouškům přímo z hlavní stage festivalu Glastonbury.

Na samostatný koncert přijedou Foals do České republiky vůbec poprvé. V rámci letní koncertní série My Kind of Summer vystoupí ve Žlutých lázních 28. června 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE