Tequilajazz v Praze

Tequilajazz je jedna z nejznámějších ruských rockových kapel hrající alternativní a experimentální rock. Vznikla v roce 1993 v Petrohradu. Její frontman Jevgenij Fedorov hned po začátku války upřímně vystoupil proti ní a po výhrůžkách, které na něj začaly docházet, byl nucen emigrovat. Nedávno Evgeny společně se skupinou Kino natočil cover protiválečného manifestu Love for Weapons od skupiny Object of Ridicule. A píseň Vlajky k veršům Borise Poplavského byla zařazena do sbírky 100 let po Rusku.

Koncertu se kromě Evgenyho zúčastní mezinárodní složení hudebníků z Belgie a Izraele a vzhledem k tomu, že Tequilajazzz je v Praze poprvé,

