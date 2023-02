The Truth Is Out There + Chief Bromden

V Kasárnách Karlín vystoupí electro alternative post hardcoreová kapela The Truth Is Out There společně s alternative noise rockovou kapelou Chief Bromden. To vše ve stylovém prostředí Kasáren Karlín! VÍCE INFORMACÍ ZDE

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.