Jazz Dock Dětem: O holčičce, která zlobila

Taky se vám občas stane, že se prostě neudržíte a musíte zlobit? Skočí vám na záda Škareďák Vztek nebo baba Zlomyslná a skřítek Neposlucha do ouška našeptává cosi o Království divočin, kde je možné divočit a zlobit od rána do večera? To se líbí naší neposlušné holčičce Božence. Ona se chce stát královnou všech divočin a tak zlobí a zlobí... Jenže na scénu přichází paní Truda, která nemá ráda děti zlobivé a umí vyléčit všechny dětské "nemoci"!

Autorský příběh plný legrácek, zlobení a odpuštění. To vše za hudebního doprovodu excelentního dua Ukulela Ajuš a Ivuš. Inscenaci podpořila Nadace Život umělce.

Hrají a zpívají: Andrea Marečková a Ivana Hessová