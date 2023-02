Jakub Hošek: Clairvoyant

Sólová výstava Clairvoyant Jakuba Hoška v Galerii Kostka představí výběr jeho prací za posledních cca 10 let. Hošek do své tvorby zahrnuje abstrahované či textové vizuální obtisky fenoménů a znaků vycházejících z městských subkultur, jejichž neustále se měnící formální jazyk transformuje do své vlastní malířské identity. Jako neustálý pozorovatel i aktér progresivních směrů stál Jakub Hošek zároveň v (nejen) českém kontextu na samém počátku nyní vlivného (mikro) trendu, který je nazýván novým romantismem či emo romantismem. Právě jeho obrazy, které původně vychází z postinternetové estetiky, vytváří narativní pojetí komiksově-hororových příběhů, které v sobě neskrývají varovné prvky environmentální krize a antropocénní apokalypsy. Přestože byl Jakub Hošek v minulosti dlouhodobým rezidentem v MeetFactory, bude se jednat o jeho zdejší první sólovou výstavu. Ta je zároveň zamýšlena jako tematický ekvivalent ke kolektivní přehlídce Kingdom of Hex, která bude souběžně probíhat ve velké galerii.

Otevírací doba galerií:

pondělí–neděle 13:00–20:00 (není-li uvedeno jinak)

Vstup dobrovolný

