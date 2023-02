Komici radí, jak na bolest a prázdnotu. Navštivte Vtípečky se zelím, říkají Cítíte se prázdně? Bojíte se, že tahle bolest nikdy neskončí? Takové otázky pokládají komici z Vtípečků se zelím ve své pozvánce na stand up show Best Of Vtípečky, která se koná 25. února v Pracovně na pražském Žižkově. Odpověď je podle nich jednoduchá: Přijďte na naše představení. Vtípečky se zelím zavítají do žižkovské Pracovny už potřetí. Chtějí tím navázat na úspěchy, které zde měly se svými předchozími vystoupeními. „Do Pracovny se vracíme rádi. Publikum je zde pokaždé úžasné. Nabídneme jim další výběr těch nejlepších vtipů, které naši účinkující dali dohromady za poslední dobu,“ říká jeden z komiků a spoluzakladatel skupiny Ondřej Cabal. Ten v kravatě a bílé košili nabízí v nejnovější video pozvánce zázračné řešení problémů deprimovanému komikovi Adamu Korytářovi. Na to, jestli jeho rady zafungují, nebo ne, se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/shorts/y_GRTudL8rc „Naše pozvánka je samozřejmě nadsázka. Myslím si ale, že humor je opravdu výborný lék na špatnou náladu. Přesvědčte se sami,“ vyzývá Cabal. Mimo něj a Adama Korytáře vystoupí 25. února také Martin Černý, Lukáš Kaňka, Lukáš Tomčal a Lukáš Hoffmann. Vstupenky lze zakoupit už nyní na: https://www.smsticket.cz/vstupenky/33969-best-of-vtipecky-standup-show. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Členy skupiny mohou lidé pravidelně vídat v pražských podnicích Myslíš? a Ty kávo! Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1367116680772531/ Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/

Více informací o akci Best Of Vtípečky Únor - Stand Up Show na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.