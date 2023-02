Klára Korbelová Obrazy - Takhle to nebylo

Klára Korbelová své obrazy, jako vždy připravovala na míru právě pro tento unikátní prostor Divadla Dobeška. V tomto cyklu se umělkyně vrací zpět do svého dětství, které po většině trávila právě v blízkém okolí. V jejich obrazech jsou zaznamenány střípky z jejího života, které si sice nepamatuje úplně barvitě, ale jsou jedny z mála co má. Jsou to místa či situace, které se z neznámého důvodu otiskly do její paměti, a přes všechno si je ráda zpětně připomíná.

Umělkyně je v současné době studentkou Akademie výtvarných umění, v ateliéru Malba I. u prof. Roberta Šalandy.

