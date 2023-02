Jak kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný! A jsou tady Velikonoce! Kalupinka se pustí do příprav na velikonoční svátky. Nastává čas vítání jara a přichází pan Půst. Je třeba bříško nechat trochu odpočinout a více o sobě přemýšlet. To se nelíbí Kašpárkovi, je kapánek nabručený, a tak Kalupinku zlobí a všelijak pošťuchuje. Zlá Morana všechny vyděsí nekonečnou zimou. Kalupinka najde promrzlého zajíčka a pomocí svěcených kočiček ho uzdraví. Za to jí zajíček prozradí velikonoční tajemství. Tajemství o pravém pokladu, který můžete najít na Velký pátek i vy. „Užijme si pospolu každú postní nedělu! Když sluníčko svítí, hned je lepší žití. Cililink!“

Účinkuje: Divadlo Kasperle

Rezervace - Martina Slívková, tel 241 773 832, 778 482 787, e-mail slivkova@kc12.cz