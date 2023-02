Pink Floyd Tribute - Distant Bells 4

Skupina Distant Bells byla založena 3.11.2003 a to původně jen pro ztvárnění živé kapely v divadelní hře „Odysea zvaná Pink Floyd“ napsané Přemkem Dofkem a Karlem Carbolem. Z této sestavy se zrodila kapela, která začala fungovat pod jménem Distant Bells. Autorem názvu kapely byl tehdejší basista Milan Zink. „Distant Bells“ je část textu písně Fat Old Sun z alba Atom Hearth Mother. V průběhu času koncertovala kapela rok od roku více, dostala se i do Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska. Domovskými scénami se staly kluby Vagon v Praze, Metro Music Bar v Brně, Šeříkovka v Plzni, Stará Masna v Kroměříži a další. Velkým milníkem v naší historii je objev unikátní scény v brněnské Hvězdárně. První koncert zde jsme odehráli už v roce 2008.