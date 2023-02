Fall Out Boy v Praze

Vítaná pražská premiéra: Fall Out Boy přivezou nové album, osvědčené hity i skvělý support

Hrají víc než dvacet let, přesto se do Prahy poprvé podívají až letos. Fall Out Boy přivezou do hlavního města své největší hity (Thnks fr th Mmrs, Centuries…) i chystané osmé studiové album.

Že půjde o velkolepý večer, stvrzují i pečlivě vybraní předskokani, těmi jsou Lyndsey Gunnulfsen vystupující pod pseudonymem PVRIS, a Joe Mulherin, lépe známý pod jménem nothing,nowhere.

