Home Beyond the Borders? - první repríza

Domov jako prostor identity, domov jako tělo, tělo jako domov.

Multižánrová inscenace Home Beyond the Borders? je založena na tématech z románu Denní dům, noční dům nositelky Nobelovy ceny Olgy Tokarczuk. Monodrama plné video projekcí, poetických obrazů a snových textů nás zavede do surrealistického a vizionářského světa inspirovaného vizemi z románu polské spisovatelky. Inscenace také čerpá z místních legend a příběhů z regionů Kladska a Nowa Ruda přítomných v románu.

Identita, zakořenění, vykořenění a návrat

Home Beyond the Borders? zkoumá téma domova jako prostoru identity, domova jako těla a těla jako domova. Zkoumá také otázky o překračování hranic mezi lidmi a světy, sny a realitou, komunitou a intimitou. Představuje proces zakořenění v pohraničí v polsko-českých horách, kde byla napsána knižní předloha a kde bude inscenace uvedena. Velký důraz je kladen na otázky identity, zakořenění, vykořenění a návratu, zejména proto, že příběhy z knihy i inscenace se odehrávají na „znovuzískaných územích“, v oblasti s polskými, českými a německými kořeny.