Jak umět krást

ANEB PŘÍRUČKA MEZINÁRODNÍ ZLODĚJINY.

Máte sousedy? A máte sousedy, kteří mají něco, co vy nemáte? Trápí vás, že to chcete mít taky? Máme pro vás snadné řešení: ukradněte jim to! Můžete ukrást nejen kolo, ledničku, televizi, ale třeba také báseň nebo kus historie. Aby se vám dobře kradlo, musíte se ale naučit lhát. Že lhát se nemá? Zbavíme vás tohoto negativního přístupu. Ukrajinský režisér Oleksii Doryčevskij vás ve svém autorském kabaretu provede základními pravidly, jak si přivlastnit duši jiných národů.

Ukrajina v dnešní podobě existuje pouze jedenatřicet let. To samé vlastně platí i o České republice. K tomu, abychom byli okradeni nejen o majetek, ale i o naši zemi a kulturu, stačí málo – podlehnout vlastnímu strachu a přestat bránit to nejcennější. Hodnoty, které nelze získat podvodem.

