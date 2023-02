Seminář: Time management a užitečné rituály na rodičovské dovolené

Jak je užitečné vnímat a definovat denní priority podle významu a důležitosti, jak umět odhadnout, kolik času potřebujeme na jednotlivé činnosti, a jak si plánovat den s dětmi, aby zbyl čas i pro nás či jiné aktivity. Jací žrouti času nám narušují plán a jak na ně vyzrát. Každá pečující osoba o malé dítě ví, jak vysilující a namáhává je péče o děti do tří let věku. Že jde o celodenní nikdy nekončící kolotoč činností. Přesto chceme a také potřebujeme mít čas i pro sebe, případně skloubit péči o malé dítě s prací. Co vám tom může pomoci? Naučit se, jak umět odhadnout čas, kolik ho potřebujeme na jednotlivé činnosti a jak si plánovat den s dětmi, aby nám zbyl čas i pro nás či jiné činnosti.

Vstupné 100 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo rezervovat. Přednáší Mgr. Alena Klucová - odborná lektorka