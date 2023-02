Herní večer vol.2

Přátelé, kamarádi, sousedé a všichni dobří lidé, máte rádi společenské hry? My máme, a proto pro vás chceme začít pořádat takové prodloužené večery určené především (avšak nejenom) k hraní společenských her s přáteli. Jste sami? Nevadí, k někomu se přidáte! Tak přineste hry, my taky nějaké vezmeme a můžeme začít. Nějaké večerní občerstvení je samozřejmostí. Tak brzy na viděnou! Rádi bychom z toho udělali tradici a herní večery pravidelně opakovali, tak budeme rádi, když o tuto premiérovou událost projevite zájem a potvrďte přátelé na živo i na Facebooku. Začátek v 18:00 hodin, konec kolem 2:00 ráno nebo dokud nás to bude bavit Vstup je samozřejmě ZDARMA