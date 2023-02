Komentovaná prohlídka výstavy Gregora Hildebrandta s kurátorkou Christelle Havranek

Výstavou A Blink of an Eye and the Years are Behind Us vás provede její kurátorka Christelle Havranek. Nechte si vyprávět o neúnosném plynutí času i jeho zastavení v podobě nostalgických vzpomínek, které nesou analogové nosiče. Náhledněte do autentické repliky Hildebrandtova berlínského showroomu – tzv. Grzegorzki Shows – uvnitř hlavní expozice & poznejte umělcovu tajemnou vizuální poezii zblízka! Termín konání: 12/2 2023 16.00