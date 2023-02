Dokument Hlubiny a posedlosti: Akvanaut Pavel Gross

Že je naše země třetím státem světa, který vyslal do vesmíru svého kosmonauta, je věc obecně známá. Ale že je rovněž teprve třetí zemí, jež měla i svého akvanauta, většinou vědí jen zasvěcenci. V tomto případě stojí za úspěchem průkopnické nadšení jednoho člověka – Pavla Grosse, konstruktéra, vynálezce a vizionáře, který strávil sám tři dny pod hladinou moře v habitatu Xenie vlastní konstrukce. Řízením osudu se stal na dvě desetiletí vyhnancem, aby daleko od domova s kolegou Jaroslavem Kohoutem stavěl ponorky. Je živoucím kapitánem Nemo, bez ohledu na věk je stále posedlý hlubinami a bezmezným nadšením pro poznávání nového a neznámého. Dokumentární film obsahuje unikátní, doposud nepublikované záběry. Pavel Gross: „Cítili jsme se jako průkopníci, a taky jsme jimi byli. Byli jsme objevitelé a žili jsme ve vysněném světě dobrodružství nových objevů, i když to v našem případě byly tehdy malé objevy, že třeba někdo sestrojil druhý dýchací stupeň z krabičky od krému na boty. Byli jsme kamarádi na život a na smrt, a k té jsme měli při našich experimentech často blízko. Já vím, že se doba průkopnických začátků a všechna prožitá romantická dobrodružství nevrátí, ale až se znova narodím, chci to prožít celé znova!“ Miroslav Náplava (režisér): „Strhující životní příběh Pavla Grosse se může zprvu zdát neuvěřitelným, spíše z říše pohádek či městských legend. Jeho strejdou by opravdu mohl být všeuměl Jára Cimrman, kmotrem snílek a vizionář Jules Verne a bratrem sám kapitán Nemo. Jenže vše se událo a Pavel Gross stále žije mezi námi! Čtyřleté setkávání a natáčení nás lidsky sblížilo, i přes generační věkový rozdíl se z nás stali kamarádi. Věřím, že Pavlova přirozenost, zarputilost a nadšení pro vše, co podniká, bude inspirovat diváky bez rozdílu věku. A taky, že pro ně bude Pavel Gross stejným zjevením, jako pro mne při prvním setkání.“ Jan Tutoky (producent): „Pavel Gross nebude nikdy odpočívající důchodce, bude se potápět, vynalézat a pracovat na svých vizích, dokud ho nohy unesou a hlava bude jasná. Jeho poslední vynález, záchranný potápěčský přístroj, bude mít celosvětový ohlas.“ Radim Kotěšovec (střih): „Po premiéře dokumentu Stingl – Malý velký Okima, režiséra Steva Lichtaga, o fenomenálním etnografovi a spisovateli, jsem netušil, že při střihu hned dalšího dokumentu narazím na podobně neuvěřitelnou osobnost, Pavla Grosse. Do té doby jsem o něm neslyšel! Práce na filmu pro mě samotného byla objevná, zábavná a napínavá současně. Moc bych si přál, aby diváky jeho příběh oslovil jako mě. Nebudou zklamáni." Termín novinářské premiéry: čtvrtek 9.2.2023 ve 20:00 v kině Lucerna Po projekci proběhne beseda s Pavlem Grossem a tvůrci dokumentu. Termín televizní premiéry: neděle 5.3.2023 ve 20.00 Prima ZOOM Při příležitosti oslav 10. let od spuštění jediného dokumentárního kanálu v ČR.

Kdo je Pavel Gross Konstruktér, vynálezce, vizionář a snílek Pavel Gross s oblibou říká, že má „vodu“ v hlavě od svého narození 27. září 1939 v Plzni. Zaujal ho svět; celý život se ho snaží pochopit. Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze, patří mezi průkopníky přístrojového potápění a celoživotně se zabývá vývojem podvodní techniky. Díky posedlosti výzkumem dlouhodobého pobytu člověka pod hladinou se stal v roce 1965 prvním československým akvanautem, když strávil sám tři dny pod hladinou moře v habitatu XENIE vlastní konstrukce. Stali jsme se tak třetí zemí na planetě, která vedle USA a Francie přispěla k bádání v oboru saturačního potápění. Jen o pouhý měsíc později od úspěšného pokusu Pavla Grosse proběhly ve Francii a USA další dva významné experimenty zabývající se dlouhodobým pobytem člověka pod vodou. Kapitán Jacques Cousteau spustil třetí fázi ambiciózního projektu Précontinent. Posádka v něm strávila téměř 11 dní. U kalifornského pobřeží USA zase proběhl projekt Sealab II. Šéfem týmu byl astronaut Scott Carpenter, který v roce 1962 během mise Mercury 7, 4x obletěl zeměkouli. Po třiceti denním pobytu na Sealabu II v hloubce 62 metrů se stal prvním akvanautem i astronautem na světě. Ale především díky jeho telefonátu s posádkou orbitálního letu Gemini 5, astronauty Cooperem a Conradem, došlo v dějinách lidstva k první komunikaci lidí z hlubin „starého“ oceánu – moře – do toho „nového“ – vesmíru. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 se stal na dvě desetiletí vyhnancem, aby daleko od domova, ve Švýcarsku, pracoval na vývoji a stavbě obřího cyklotronu. V roce 1974 se po seznámení s krajanem Jaroslavem Kohoutem pustil do konstrukce miniponorek. Typ F-3 GEO vyprojektovali a postavili v roce 1981 na objednávku prof. Hanse Frickeho z Max Planckova institutu, který z ní jako první na světě natočil živoucí fosílii, latimérii podivnou. Pavel Gross se stále potápí, ve volném čase maluje, fotografuje, napsal dvě knihy, zabývá se fyzikou struktur dimenzí a vlastní definicí nuly. K tomu všemu pracuje na vývoji záchranného dýchacího miniaturního přístroje na principu rebreatheru. Čtyři kusy prototypů jsou připraveny k testování a patentování. Bez ohledu na věk je Pavel Gross stále posedlý hlubinami, živoucím kapitánem Nemo s bezmezným nadšením pro poznávání nového a neznámého. A k tomu vlastenec v pozitivní slova smyslu, Čech, na kterého můžeme být hrdí.