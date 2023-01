Míša Růžičková – O dráčku Žofíkovi

Jednoho krásného slunečného dne se na kraji lesa na paloučku narodilo dračí mládě, byl to kluk, který dostal jméno Žofík. Seběhla se všechna lesní zvířátka, prohlížela si, co se jim to v lese narodilo. A protože měl Žofík jen jednu hlavu, nebála se ho ani naše princezna. Chodila si s ním hrát a zpívat si na palouček, kde tancovali Tanec princezen. Také Liška a zajíček se přidali, Medvědi a Myši, Víly a Trpaslíci. Protože drakům šlehají z tlamy plameny, museli být připraveni i Hasiči.

VÍCE INFORMACÍ ZDE