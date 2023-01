Don’t call me kotě speciál

Nový formát oblíbených stand up večerů DON’T CALL ME KOTĚ v dramaturgii jeden komik, jeden host, jeden oslavenec a jeden open mic - člověk, který vystoupí před publikem poprvé. Chcete se stát součástí jedinečného večera, který je oslavou, stand upem i obavou z propoceného trika? Přijďte 31. 1. do veganského bistra Chutnej, kde ve sklepeních prostorech probíhají hudební koncerty a nyní i stand up večery.