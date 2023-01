Michelin star Chef x World Class Bartender

V baru The Monkey ochutnáte nejen menu šéfkuchaře Thanose Feskose z restaurace Delta v Aténách s dvěmi michelinskými hvězdičkami, ale navíc se stanete svědky koktejlového umění Nicka Sourmpatise, řeckého vítěze World Class 2019, který je hlavním barmanem v jednom z nejslavnějších barů na světě, The Clumsies. Thanos a Nenad Jovanovic, šéfkuchař The Monkey Bar, připravili desetichodové menu, aby hosté mohli ochutnat to nejlepší z restaurace Delta a Monkey baru. Nick a Benedikt Houda, manažer The Monkey Baru, pečlivě napárovali čtyři koktejly tak, aby dokonale dovršili kulinářský zážitek. Thanos opustil finanční odvětví, aby se mohl věnovat své vášni pro vaření, a prošel kuchyněmi několika oceňovaných restaurací v Evropě, Americe a Asii. Jeho cesta vrcholila v restauraci Geranium, která získala tři michelinské hvězdy a první místo na seznamu 50 nejlepších restaurací světa. V loňském roce jako šéfkuchař získal se svým týmem dvě michelinské hvězdy za restauraci Delta, kam se vrátil ze svých cest. Nick vstoupil do světa barů, kde se zamiloval do lihovin a koktejlů z agáve. Proto sbíral zkušenosti mexických barech v Aténách a dvakrát navštívil Mexiko, kde spolupracoval s mnoha značkami a výrobci tequily a mezcalu. Jeho kariéra ho dovedla do podniku The Clumsies, kde pracuje jako manažer a hlavní barman, k vítězství v Havana Grand Prix Wild Card v roce 2018 a především k dobytí národního kola World Class v roce 2019 v Řecku. Desetichodové menu CZK 3200 za osobu. Čtyři párované koktejly CZK 1000 za osobu.

Rezervujte si své místo již nyní prostřednictvím hello@monkeybarprague.com.