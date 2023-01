Love You More – Valentýnská večeře

Existuje lepší způsob, než oslavit svou lásku vynikajícím jídlem a prvotřídními nápoji? Jistě... my víme, že ano, ale může to být slušný začátek. The Monkey Bar rozehřeje romantickou atmosféru jedinečnou kombinací chutí na šesti talířích, exkluzivním vinným párováním, doplněným o onen koktejl lásky, a živou hudbou. Nechte své rande vyniknout a objevte společně kouzlo městské džungle v centru Prahy. Menu o šesti degustačních pokrmech CZK 1000 na osobu. Párování koktejlů a vína CZK 500 na osobu. Předkrmy Willy Gisselbrecht - Crémant d'Alsace Rosé brut Burrata s pistáciovým pestem a čerstvě opečenou focacciou Foie grass parfait s červenou řepou a želé z černého rybízu HLAVNÍ JÍDLO J. Stávek - Tercie rosé 2021 Kuře vařené na tymiánu podávané s pečeným mrkvovým pyré a sladkou miso glazurou Grilovaný filet z halibuta ve smetanové omáčce z mušlí a restovanou zeleninou na pánvi DEZERTY White Chocolate Clover Club Dort z hořké čokolády a malin Pastinákový dort s lískovými oříšky a slaným karamelem Rezervace je nezbytná.

Rezervujte si své místo již nyní prostřednictvím hello@monkeybarprague.com www.monkeybarprague.com