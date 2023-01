Medvídek Ťupínek – Říše loutek

Medvídek Ťupínek žije sám se svým tatínkem a moc touží po kamarádovi. Tím se mu stane opuštěný pejsek, ale tatínek synkovi takové kamarádění nedovolí, protože sám má ze psů strach. Kdysi mu totiž ublížili. Jednou se do medvědí domácnosti vkrade liška zlodějka a odnese všechno na co přijde. Za liškou se pustí pejsek, ukradené věci jí sebere a zlodějku zažene. Když tatínek vidí, že pejsek je nejen statečný, ale i hodný, přijme ho do své medvědí domácnosti.

Představení je hráno maňásky.

Jan Wilkowski

Texty písní: Marie Tůmová a Josef Křešnička

Loutky a výprava: Ivan Antoš

Hudba: Pavel Jurkovič

Režie: Hana Zezulová